محافظات

تواصل فعاليات قافلة مبادرة "مطروح الخير" لتقديم الخدمات لأهالي قرية سيدي عبد الرحمن

السكرتير العام المساعد خلال تفقد القافلة
السكرتير العام المساعد خلال تفقد القافلة
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات مبادرة مطروح الخير بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرية.

وقام المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد يرافقه عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

قافلة مواد غذائية 

وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية للأهالي للتسيير عليهم منها قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين.

قافلة طبية 

كذلك القافلة الطبية والعلاجية المجانية مع الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة لمديرية الصحة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا .

قافلة بيطرية 

كما تفقد السكرتير المساعد القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب البيطري حيث تم عمل توعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.مع إجراء كشوفات وتطعيمات مختلفة للثروة الحيوانية بالقرية

خدمات منوعة 

كما شهد السكرتير المساعد عدد من الخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى واجراءات شهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

كما تفقد السكرتير المساعد عدد من الفعاليات ومنها ندوه البرمجه و حمايه الطفل، وتدريب شمول مالي مع المجلس القومي للمرأة ووحدة السكان، ندوة ومعرض الأيادي مصر ،وكذلك ندوات عن التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من الفعاليات من خلال الجهات المعنية خاصة الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة و التثقيفية للأطفال من خلال السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة , وكذلك ندوه عن البرمجه وحمايه الطفل.

 خدمات شركة المياه 

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وعمل جوابات مياه وتسجيل عدد من مطالب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

الاستجابة لمطالب المواطنين

كما استمع المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد خلال لقاء مع الأهالي لعدد من الطلبات مؤكدا حرص المحافظة على تلبية كافة مطالبهم وفقا لامكانيات المتاحة مع مخاطبة الجهات المعنية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين بالقرية.

بينما وجه أهالي قرية سيدى عبد الرحمن الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته المستمرة لقافلة الخدمات الشاملة للقرى من خلال مبادرة مطروح الخير للتيسير على المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

