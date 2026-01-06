قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أزهر مطروح: لا شكاوى من الامتحانات وغرفة العمليات تتابع

ازهر مطروح يتابع سير الامتحانات
ازهر مطروح يتابع سير الامتحانات
ايمن محمود

شهدت معاهد منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط متابعة ميدانية وإدارية مكثفة لضمان انضباط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وبتكليف من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، قام محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه الشيخ محمد زيد، مدير التعليم الابتدائي بتفقد سير الامتحانات بلجنة معهد خالد بن الوليد الابتدائي، حيث اطمأن على انضباط اللجان ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة.

وقد أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادتي (التربية الإسلامية - الرياضيات)، بينما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي (التربية الإسلامية - العلوم).

وعلى صعيد المرحلة الإعدادية، انتظم طلاب النقل الإعدادي في أداء امتحاناتهم وفق الجداول المعلنة، وسط متابعة دقيقة من رؤساء اللجان والمراقبين لضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة وشفافية.

من جانبه، أكد الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة، أنه يتابع بصفة مستمرة سير اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة، مؤكداً أن التقارير الواردة من كافة الإدارات التعليمية تشير إلى استقرار الأوضاع وانتظام العمل باللجان دون رصد أي معوقات، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب حتى انتهاء أعمال الامتحانات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شاركت منطقة مطروح الأزهرية في فعاليات "قافلة الخير" الشاملة التي نظمتها محافظة مطروح لخدمة المناطق النائية، والتي احتضن فعالياتها مجمع "تحيا مصر" بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين، وذلك بمشاركة كافة المديريات الخدمية والصحية والتعليمية بالمحافظة.

جاءت هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمتابعة وتكليف من فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وخلال فعاليات القافلة، عقد الشيخ حسام حجازي، مدير إدارة الضبعة التعليمية الأزهرية، لقاءً توعويًا مع أهالي القرية تحت عنوان "التكافل في الإسلام"، والذى تناول فيها فضل التعاون والتراحم، مؤكدًا أن الإسلام وضع منهجًا دقيقًا للتكافل يضمن صون كرامة الإنسان وتلبية احتياجاته.

وثمن "حجازي" بالنموذج الذي قدمته القافلة، والتي لم تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل شملت منظومة متكاملة من الخدمات (الصحية، التعليمية، والاجتماعية) عبر تكاتف كافة المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد أن هذا الحشد من الخدمات بمقر مجمع "تحيا مصر" يعكس اهتمام الدولة بالوصول إلى المواطن في المناطق النائية وتقديم الدعم المباشر له، وهو ما يعد من أسمى صور التكافل التي دعا إليها الدين الحنيف.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

