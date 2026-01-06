قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: وضع ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات يحقق التنمية ويخفف الأعباء المعيشية

شيرين عليش، عضو مجلس النواب
شيرين عليش، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن عضوية مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن يكون موقعًا تشريفيًا، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود تحت قبة البرلمان لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة.

وأوضحت عليش، عقب استلامها كارنيه عضوية مجلس النواب ، أن مجلس النواب يلعب دوراً محوريًا في دعم مسيرة الدولة المصرية، من خلال التشريع والرقابة، والعمل على إصدار قوانين متوازنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الشاملة.


وأضافت ، أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بالملفات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتجارة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


وشددت  على حرصها الدائم على تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعم السياسات والتشريعات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة التزامها بالتواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على نقلها بصدق تحت قبة البرلمان.


وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وتعاونًا بناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

شيرين عليش حزب مستقبل وطن مجلس النواب

