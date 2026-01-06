قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء يشدد على النزاهة وتكافؤ الفرص ويمنع الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير مديرية التربية والتعليم خلال اجتماع
مدير مديرية التربية والتعليم خلال اجتماع
ايمن محمد

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدًا منع جميع صور الغش، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح مدير المديرية أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشؤون الامتحانات، وهالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير المديرية مع مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عصام رجب مدير التعليم العام، وماجدة السعيد نوار رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، وأيمن محمد زارع مدير التعليم الخاص، وأميمة عبد المعطي مدير التعليم الابتدائي، ورحاب محمد إبراهيم مدير إدارة التربية الخاصة، وإيهاب الميرغني المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية، ومحمد السعيد الحنفي مدير شؤون الطلبة، وعزيزة عبد الفتاح محمد مدير التعليم الثانوي، وسراري ربيع محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي، وأم هاشم محمد عامر مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد عطية حجاج وكيل إدارة طور سيناء التعليمية.

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة المدارس يوميًا خلال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن اختيار رؤساء لجان الشهادة الإعدادية تم بعناية فائقة، بما يضمن إجراء امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحقق مبدأ بين جميع الطلاب.

جنوب سيناء تعليم امتحانات النزاهة العدالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله؟ هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها رجل غريب؟ هل يأثم من يؤذّن للصلاة ولا يترك عمله؟

دار الإفتاء

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

الدكتور محمد الثويني مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. الضويني: ثمانون عامًا من العطاء..الإمام الطيب كما عرفتُه عن قُربٍ

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد