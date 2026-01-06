تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية

يشهد الدولار الأمريكي حالة من التقلب، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.43 نقطة، بعد تراجعات سجلها في وقت سابق، كما أسهمت الأنباء المتعلقة بقيام الولايات المتحدة بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تعزيز تدفقات الملاذ الآمن باتجاه الدولار، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



وقال المحلل الاقتصادي فرانك فالباوم، إن «الأسواق قد تظل حذرة إزاء أي تطورات جيوسياسية محتملة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التقلبات في أداء الدولار».



وفي الوقت نفسه، عزز تقرير معهد إدارة التوريد لقطاع الصناعات التحويلية، الذي جاء أضعف من التوقعات، أمس /الاثنين/، المخاوف بشأن تباطؤ الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة.



وأضاف التقرير أن صدور بيانات اقتصادية أضعف خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يدعم التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



ومن المنتظر صدور تقرير معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات، إلى جانب بيانات فرص العمل ودوران العمالة، غدًا الأربعاء، على أن يعقبه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.