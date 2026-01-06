قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مميتة | حامد الأقنص يوضح استراتيجية 2030 للتعامل مع كلاب الشارع

كلاب الشارع
كلاب الشارع
البهى عمرو

تصاعدت حدة الغضب، بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وعلى الفور تحركت الحكومة لمواجهة هذا الوضع بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي، وتم وضع استراتيجية 2030 للتعامل مع كلاب الشارع.

وتشير الخطط الحالية إلى جمع الكلاب وتطعيمها للحد من خطر انتشار داء السعار، الذي قد يشكل تهديدًا لحياة البشر ويسبب الوفاة.

وأكد الدكتور حامد محمد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن السؤال عن الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، قتل بحثًا، لكن خلال الفترة الأخيرة تم الوصول لـ استراتيجية 2030، موضحًا أن الاستراتيجية خرج بها قانون عام 2023 الذي ينص على طريقة التعامل مع كلاب الشوارع للحفاظ على التوزان البيئي، والحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بأمراض التي تنتج عن وجود الكلاب بالشارع.

صورة أرشيفية
الكلاب 

وأضاف حامد الأقنص، خلال تصريحات له عبر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن استراتيجية التعامل مع كلاب الشوارع تتكون من 4 محاور، وهي: الإمساك بالكلب، وتطعيمه، هناك تعقيم لـ الأنثى، وإزالة الرحم، وبعد ذلك يتم ترك الكلب مرة أخرى في الشارع، من أجل التوازن البيئي.

الكلاب الضالة
الكلاب 

حالات سعار

وقد تحدث من قبل عن أنه لا توجد حالات سعار بين كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بعض المواطنين لا تعود إلى مرض السعار، وإنما نتيجة شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما يدفعها أحيانًا للنباح أو الهجوم على البشر.

الكلاب الضالة
الكلاب 

استراتيجية واضحة


وأوضح الأقنص، أن الهيئة تعتمد استراتيجية واضحة للسيطرة على ظاهرة كلاب الشوارع، تعتمد على التطعيم ضد السعار والتعقيم، باعتبارهما الحلين الأساسيين دون الإضرار بالتوازن البيئي.

أعداد الكلاب 

الكلاب الضالة
الكلاب 


وأشار إلى أن أعداد الكلاب تشهد زيادة ملحوظة تتضاعف خلال موسم التزاوج، وهو ما يفسر ارتفاع أعدادها في الشوارع خلال هذه الفترة.

استراتيجية 2030

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن استراتيجية 2030، التي تهدف للقضاء على السعار بشكل نهائي، من خلال التوسع في برامج التعقيم والتطعيم، مع مراعاة العوامل الموسمية التي تؤثر على أعداد الكلاب.

وشدد الأقنص على أن الهيئة لا تستخدم القتل بالسم أو الخرطوش، موضحًا أن الأساليب الإنسانية والعلمية الحل الأمثل، مؤكدًا أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد ثلاث مرات سنويًا، وكل مرة نحو 12 جروًا، لذا فإن نزع رحم الإناث يمثل حلًا فعالًا لتقليل الأعداد على المدى المتوسط، وهو أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الحالية.

المعايير البيطرية المعتمدة


وتابع الأقنص أن الهيئة توفر عيادات بيطرية مجهزة داخل أماكن إيواء الكلاب لضمان الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج التطعيم والتعقيم وفق المعايير البيطرية المعتمدة، بما يضمن إدارة الظاهرة بشكل علمي وإنساني.

كما أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أن الدولة وضعت خطة للتصدي للمشكلات الناتجة عن وجود كلاب ضالة بالشارع دون تحصين، موضحًا أن الهدف من الخطة هو عدم وصول مرض السعار من الكلاب للإنسان.

وأوضح أن مرض السعار يعتبر مرضا مميتا للإنسان، وأن الحكومة بدأت في الخطة، وأن تصبح مصر خالية من السعار.


لن نقتل الكلاب

ولفت إلى أن الخطة ليست مبنية على التخلص من الكلاب وقتلها لكن مبنية على التحصين، وأن القتل يكون آخر شئ إذا كان الكلب يعاني من أمراض كثيرة، لكن هذا الأمر لا يتم الآن، وأن الجميع يعمل على علاج الكلاب وعودتها لمكانها لعمل توازن بيئي.

وأشار إلى أن التعامل مع كلاب الشارع سيكون من أجل التحصين، وأنه في حالة وجود كلاب شرسة سيتم وضعهم في مكان خاص، ولا يتم عودتهم للشارع و تحدث مشكلات.

وأوضح أن الخطة التي وضعتها الحكومة للقضاء على الكلاب الضالة سيكون لها نتائج إيجابية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك جزء من المشكلة قد تم حله، موضحًا أن هذه الأزمة لن تنتهي في 24 ساعة.

الكلاب الضالة الهيئة العامة للخدمات البيطرية السعار مجلس الوزراء كلاب الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

النائب حازم الريان

نائب: خدمة أبناء الرمل أولويتنا والبرلمان صوت المواطن

حزب الجبهة الوطنية

محمود مسلم: لجان الجبهة الوطنية تدرس التشريعات بالبرلمان لصياغة رؤية تدعم أعضاء الحزب

النائب أحمد جمعة بدر

أحمد جمعة بدر: عيد الميلاد رسالة وحدة وطنية تتجدد .. ومصر نموذج للتلاحم والمحبة

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد