قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدفاع والهجوم في خطر.. 4 مشاهد حزينة خلال مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

شهدت مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1، عدة مشاهد حزينة أثرت على الجهاز الفني والجماهير قبل ربع النهائي، أبرزها أربع إصابات وأزمة فهم خاطئ مع الجماهير:

1. إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

تعرض اللاعب محمد حمدي لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة، ومن المتوقع أن يسافر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لتلقي العلاج والتأهيل، ما يعني غيابه عن مباريات الفريق المقبلة في البطولة.

2. غياب تريزيجيه بعد تمزق أربطة الكاحل

تلقى محمود حسن تريزيجيه إصابة تمزق في أربطة الكاحل خلال اللقاء ذاته، مما سيجبره على الغياب عن مباراة ربع النهائي.

وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية للفراعنة، نظرًا لدور تريزيجيه الهجومي المؤثر مع المنتخب.

3. إصابة رامي ربيعة وقلق الدفاع

سقط رامي ربيعة مصابًا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة بإصابة عضلية، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني، إذ يُعد ربيعة أحد الأعمدة الأساسية في قلب الدفاع، بفضل خبرته في التعامل مع الكرات الهوائية وبناء الهجمات من الخلف.

4. أزمة مفهومة خطأ لحسام حسن مع الجماهير المغربية

تداولت بعض التقارير الإعلامية، أن المدير الفني حسام حسن دخل في مشادة مع الجماهير المغربية خلال المباراة، بعد تشجيعهم لمنتخب بنين.

إلا أن حسام حسن أوضح أن الفيديو المنتشر تم تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدًا أن الجماهير المغربية في أغادير كانت وما زالت داعمة للمنتخب المصري، وموجهًا الشكر لهم وللجماهير المصرية على دعمهم للفراعنة في الملعب.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، والتي ستقام الليلة، على أن يلعب الفائز منهما ضد الفراعنة يوم السبت المقبل على ملعب أدرار بأكادير.

منتخب مصر منصر بنين محمد حمدي حسام حسن رامي ربيعة كأس أمم أفريقيا بطولة كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

إدارة التدريب بالأوقاف تطلق دورة مواجهة الأزمات وحق الطريق بمسجد النور

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: من الخطأ ترك الإنسان التعلق بالحي القيوم والتوجه إلى القبور والأضرحة

حكم الرقية بالقرآن مقابل أجر

ما حكم تقاضي المال مقابل الرقية بالقرآن؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد