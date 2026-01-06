الدفاع والهجوم في خطر.. 4 مشاهد حزينة خلال مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1، عدة مشاهد حزينة أثرت على الجهاز الفني والجماهير قبل ربع النهائي، أبرزها أربع إصابات وأزمة فهم خاطئ مع الجماهير:

1. إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

تعرض اللاعب محمد حمدي لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة، ومن المتوقع أن يسافر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لتلقي العلاج والتأهيل، ما يعني غيابه عن مباريات الفريق المقبلة في البطولة.

2. غياب تريزيجيه بعد تمزق أربطة الكاحل

تلقى محمود حسن تريزيجيه إصابة تمزق في أربطة الكاحل خلال اللقاء ذاته، مما سيجبره على الغياب عن مباراة ربع النهائي.



وتعتبر هذه الإصابة ضربة قوية للفراعنة، نظرًا لدور تريزيجيه الهجومي المؤثر مع المنتخب.

3. إصابة رامي ربيعة وقلق الدفاع

سقط رامي ربيعة مصابًا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة بإصابة عضلية، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني، إذ يُعد ربيعة أحد الأعمدة الأساسية في قلب الدفاع، بفضل خبرته في التعامل مع الكرات الهوائية وبناء الهجمات من الخلف.

4. أزمة مفهومة خطأ لحسام حسن مع الجماهير المغربية

تداولت بعض التقارير الإعلامية، أن المدير الفني حسام حسن دخل في مشادة مع الجماهير المغربية خلال المباراة، بعد تشجيعهم لمنتخب بنين.

إلا أن حسام حسن أوضح أن الفيديو المنتشر تم تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدًا أن الجماهير المغربية في أغادير كانت وما زالت داعمة للمنتخب المصري، وموجهًا الشكر لهم وللجماهير المصرية على دعمهم للفراعنة في الملعب.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، والتي ستقام الليلة، على أن يلعب الفائز منهما ضد الفراعنة يوم السبت المقبل على ملعب أدرار بأكادير.