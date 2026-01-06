إيفلين متي: المبادرة الحكومية لدعم الشركات الناشئة نقطة انطلاق قوية للصناعة المحلية

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل فرصة ذهبية لدعم الابتكار وتعزيز الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أن توحيد جهود الجهات الحكومية تحت كيان مؤسسي واحد يسهل عمل رواد الأعمال ويتيح لهم التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تواكب السوق المحلي والدولي.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن دعم الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة من التأسيس إلى التوسع يسهم في خلق بيئة صناعية تنافسية ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدةً أن نجاح هذه المبادرة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب ويعزز قدرات مصر في مجال الابتكار والتصنيع.

وأوضحت عضو البرلمان أن لجنة الصناعة ستتابع تنفيذ المبادرة عن قرب لضمان تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة، مع التركيز على دمج الابتكار الصناعي بالشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.