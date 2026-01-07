نجم الزمالك : مباراة مصر أمام كوت ديفوار ستكون قوية .. وستشهد ندية كبيرة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الظروف خدمت منتخب مصر، مشيرا إلى أنه بعد مباراة جنوب افريقيا توقعت ان نصل للنهائي.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه من حق الجمهور أن يشعر بالقلق على مستوى منتخب مصر، مؤكدا ان مباراة مصر أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، ستشهد ندية كبيرة ويجب ان نحقق الهدف الأول في بداية المبارة.

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الكرة لا تعتمد على التاريخ لان الأجيال تتغير ومباراة المنتخب مع كوت ديفوار سيتكون قوية، مؤكدا ان تصريحات محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد مباراة بنين احترافية

