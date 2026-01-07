الزراعة للمواطنين: سلع غذائية بأسعار مخفضة وسيارات متنقلة في الشوارع خلال الأعياد

كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، عن استعدادات وزارة الزراعة لأعياد الأقباط وعيد الميلاد حيث قامت الوزارة بضخ السلع الغذائية الأساسية عبر منافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على توازن الأسواق.



وأضاف "جاد " خلال حوار ل"صدي البلد " ، أن الاستعدادات تشمل المنافذ الثابتة طرح اللحوم المجمدة بسعر يقارب 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم الطازجة بأسعار تتراوح بين 270 و300 جنيه للكيلو، إلى جانب توفير البيض، والسكر، والخضروات، وعدد من السلع الأساسية الأخرى بأسعار تنافسية.

وأضاف "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " أنه مع دخول المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، خاصة مع احتفالات رأس السنة، واقتراب شهري شعبان ورمضان، تكثف الوزارة من تواجدها في الشارع عبر الدفع بسيارات متنقلة تجوب الميادين العامة، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، فضلًا عن التواجد أمام المصالح الحكومية التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.



وأكد أن دورها لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مناسبة فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أية ممارسات احتكارية، مع تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، باعتبارها أولوية قصوى. وفي هذا الإطار، تتكامل جهود وزارة الزراعة مع دور وزارة التموين في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط بالأسواق.



وأوضح "جاد" أن الوزارة تعتمد على عدد من القطاعات التابعة لها، من بينها قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والإدارة المركزية للمحطات، إلى جانب مركز البحوث الزراعية، لضخ كميات كبيرة من السلع خلال المواسم المختلفة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار السعري.



وتابع قائلا :: بدأت الوزارة مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان، من خلال تجهيز المنتجات اللازمة وطرحها داخل معارض “أهلًا رمضان”، التي يجري الإعداد لها منذ بداية العام، لضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة قبل حلول الشهر الكريم" .