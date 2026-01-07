مؤشرات وول ستريت تواصل ارتفاعها مع صمود زخم الذكاء الاصطناعي

أغلقت الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، مواصلة مساراً صعودياً تقوده تفاؤلات المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، وتوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وأنهى مؤشر "إس آند بي 500" جلسة التداول مرتفعاً بنسبة 0.6%، متجاوزاً أعلى إغلاق سجله في أواخر ديسمبر. وصعد مؤشر "ناسداك 100" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.9%، فيما حقق مؤشر "راسل 2000" للأسهم الصغيرة مكاسب بلغت 1.4%.

وتجاهل مستثمرو الأسهم إلى حد كبير التوترات في فنزويلا، ليمددوا موجة صعود دخلت عامها الثالث، مدفوعة بالطلب على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما عززت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الثلاثاء، آمال خفض أسعار الفائدة، في وقت يُنتظر صدور بيانات عن نشاط الأعمال وسوق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكتب ديفيد ليفكوفيتش، رئيس أسهم الولايات المتحدة في "يو بي إس لإدارة الثروات العالمية"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من الأداء القوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نعتقد أن هذه السوق الصاعدة لا تزال أمامها مساحة إضافية للصعود". وحددت الشركة مستهدفها لنهاية العام لمؤشر "إس آند بي 500" عند 7700 نقطة، أي بزيادة تقارب 11% عن مستواه الحالي.