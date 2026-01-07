قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أعراض خفية قد تنذر بأمراض المناعة الذاتية.. تعرف عليها

ولاء خنيزي

الاستيقاظ المتكرر على شعور بالإرهاق، أو ملاحظة تيبّس وتورم في اليدين دون سبب واضح، قد يبدو أمرًا عابرًا يمكن ربطه بضغوط العمل أو قلة النوم، إلا أن هذه العلامات البسيطة قد تحمل في بعض الأحيان دلالات أعمق، إذ قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وفقًا لما أورده موقع USA Today.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص في الولايات المتحدة يعانون من أحد أمراض المناعة الذاتية، وهي حالات يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا الجسم السليمة بدلًا من حمايتها، ما يؤدي إلى اضطرابات صحية مزمنة قد تمتد آثارها لسنوات.

لماذا يصعب تشخيص أمراض المناعة الذاتية؟

تكمن خطورة هذه الأمراض في طبيعة أعراضها المتقلبة، إذ إنها قد تظهر ثم تختفي، كما تتشابه مع أعراض أمراض أخرى شائعة، إضافة إلى كونها عامة وغير محددة مثل التعب وآلام المفاصل، وهو ما يجعل عملية التشخيص أكثر تعقيدًا.

ولهذا السبب، يعيش ملايين المرضى فترات طويلة قد تمتد لأشهر أو سنوات دون تشخيص واضح، الأمر الذي يؤخر بدء العلاج المناسب ويزيد من احتمالات تدهور الحالة الصحية.

وتوضح الدكتورة ستيفاني ساشا دي لا غواردا، طبيبة طب الأسرة في مستشفى بابتيست هيلث بجنوب فلوريدا، أن شدة المرض قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة المريض على ممارسة حياته اليومية، سواء في العمل أو اختيار أنواع الطعام أو حتى القيام بالعناية الشخصية.

ما هي أمراض المناعة الذاتية؟

أمراض المناعة الذاتية هي اضطرابات يخطئ فيها الجهاز المناعي التفرقة بين الخلايا الضارة والخلايا السليمة، فيبدأ بمهاجمة أنسجة الجسم نفسه، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة وتلف في الأعضاء، إلى جانب آلام مستمرة وشعور دائم بالإرهاق.

ومن أبرز هذه الأمراض الذئبة الحمراء، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد، والصدفية، وداء السكري من النوع الأول.

خطوة أولى نحو العلاج

يُعد فهم طبيعة أمراض المناعة الذاتية وأعراضها المحتملة خطوة أساسية نحو التشخيص المبكر، وتقليل المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة المريض على التعايش مع المرض.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل الأعراض المستمرة ليس حلًا، بل إن المتابعة الطبية الدقيقة والفحوصات المبكرة قد تُحدث فارقًا كبيرًا في مسار المرض ونتائجه.

ما الذي يسبب أمراض المناعة الذاتية؟

لا يزال السبب الدقيق وراء الإصابة بهذه الأمراض غير معروف، إلا أن الأبحاث تشير إلى تداخل عدة عوامل، من بينها العوامل الوراثية، حيث يزيد وجود تاريخ عائلي من احتمالية الإصابة، إضافة إلى العوامل الهرمونية، إذ تُعد بعض هذه الاضطرابات أكثر شيوعًا لدى النساء مثل الذئبة الحمراء.

كما تلعب العوامل البيئية دورًا مهمًا، مثل التعرض للمواد الكيميائية أو التلوث أو بعض الفيروسات، إلى جانب أسلوب الحياة الذي يشمل قلة النوم، والتوتر المزمن، والتغذية غير المتوازنة، وهي عوامل قد تزيد من شدة الأعراض.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة: لا يوجد في الإسلام وقت وقت بلا فائدة

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

