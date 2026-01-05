قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
أصل الحكاية

انخفاض حرارة الجسم.. الأسباب الخفية وطرق الوقاية

انخفاض حرارة الجسم.. الأسباب الخفية وطرق الوقاية
انخفاض حرارة الجسم.. الأسباب الخفية وطرق الوقاية
ولاء خنيزي

درجة حرارة الجسم ليست ثابتة كما يعتقد كثيرون، فهي تتغير طوال اليوم حسب النشاط البدني، ونوعية الطعام، والعمر، والحالة النفسية، لكن عندما تنخفض الحرارة عن 35 درجة مئوية، يصبح الأمر إنذارًا حقيقيًا يحتاج لتفسير عاجل، فقد يشير إلى اضطرابات في القلب، الغدة الدرقية، أو الجهاز العصبي، وفقًا لتقرير نشره موقع Everyday Health الأمريكي.

متى يُعد انخفاض الحرارة خطرًا؟


يتراوح المعدل الطبيعي لحرارة الجسم بين 36.1 و37.2 درجة مئوية. وإذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 35 درجة، تبدأ وظائف الجسم الحيوية في التراجع، بما في ذلك العضلات ونبض القلب ونشاط الدماغ. في هذه الحالات قد تحدث أعراض خطيرة مثل رعشة شديدة أو فقدان وعي، مما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

أول الأسباب شيوعًا: التعرض للبرد


الانخفاض الحاد في الحرارة غالبًا ما يكون نتيجة للتعرض الطويل للطقس البارد أو المياه الباردة، خصوصًا عند كبار السن والرضع الذين يعجز جسمهم عن المحافظة على التوازن الحراري.


أعراض الحالة: ارتجاف مستمر، بطء التنفس، تعب عام، أحيانًا فقدان وعي.


كيفية التعامل:

  • نقل المصاب فورًا لمكان دافئ وجاف.
  • إزالة الملابس المبللة ولف الجسم ببطانيات دافئة.
  • تقديم مشروبات دافئة غير ساخنة.
  • تجنب الماء الساخن أو المدفأة المباشرة على الجلد لتجنب الحروق واضطراب الدورة الدموية.

قصور الغدة الدرقية


تتحكم الغدة الدرقية في معدل حرارة الجسم من خلال هرموناتها. عند انخفاض إنتاج هذه الهرمونات، يقل معدل الحرق الداخلي ويشعر الشخص بالبرودة حتى في أجواء معتدلة.


أعراض مصاحبة: خمول، تساقط الشعر، زيادة الوزن، وجفاف الجلد.


العلاج: هرمون الثيروكسين التعويضي تحت إشراف طبي.

اضطرابات الجهاز العصبي


منطقة تحت المهاد في المخ تتحكم في حرارة الجسم. أمراض مثل الجلطات الدماغية، الشلل الرعاش، التصلب المتعدد، أو إصابات الحبل الشوكي، قد تؤثر على هذا النظام، فتؤدي لانخفاض الحرارة تدريجيًا. بعض الأدوية العصبية قد تسبب تأثيرًا مؤقتًا مشابهًا.

العدوى الشديدة (الإنتان)


ليست كل الالتهابات تسبب الحمى. بعض العدوى الحادة، خاصة لدى كبار السن وضعاف المناعة، قد تخفض حرارة الجسم بشكل مفاجئ، نتيجة اختلال التوازن بين الالتهاب والمناعة. أعراض الخطر: تسارع التنفس، ضعف النبض، اضطراب الوعي وبرودة الأطراف، ويستدعي الأمر نقل المريض فورًا للمستشفى.

تأثير الأدوية


بعض الأدوية تؤثر على تنظيم الحرارة أو معدل الأيض، مثل:

  • مضادات الاكتئاب (مثبطات السيروتونين)
  • أدوية الفصام والاضطراب الوجداني
  • مسكنات قوية ومهدئات
    الخطر يزداد مع الجرعات المرتفعة أو لدى كبار السن.

أسباب أقل شيوعًا

  • فقدان الشهية العصبي وانخفاض الدهون بالجسم.
  • نقص فيتامين B1 المزمن الذي يؤثر على الأعصاب.
  • أمراض جلدية واسعة مثل الصدفية المنتشرة.
  • البرودة المزمنة قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم نتيجة انقباض الأوعية المستمر.

نصائح للوقاية والتعامل مع انخفاض الحرارة

  • استخدام مقياس حرارة رقمي والتحقق من القراءة في أكثر من موضع (الفم، الأذن، تحت الإبط).
  • عند انخفاض الحرارة عن 35 درجة مع رعشة أو دوخة، التوجه فورًا للمساعدة الطبية.
  • تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات والدهون الصحية لتوليد الطاقة.
  • ارتداء طبقات من الملابس الدافئة والاحتفاظ ببديل جاف عند السفر أو المطر.
انخفاض حرارة الجسم اسباب انخفاض حرارة الجسم الوقاية من انخفاض حرارة الجسم حرارة الجسم انخفاض الحرارة

