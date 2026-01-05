انخفاض حرارة الجسم.. الأسباب الخفية وطرق الوقاية

درجة حرارة الجسم ليست ثابتة كما يعتقد كثيرون، فهي تتغير طوال اليوم حسب النشاط البدني، ونوعية الطعام، والعمر، والحالة النفسية، لكن عندما تنخفض الحرارة عن 35 درجة مئوية، يصبح الأمر إنذارًا حقيقيًا يحتاج لتفسير عاجل، فقد يشير إلى اضطرابات في القلب، الغدة الدرقية، أو الجهاز العصبي، وفقًا لتقرير نشره موقع Everyday Health الأمريكي.

متى يُعد انخفاض الحرارة خطرًا؟



يتراوح المعدل الطبيعي لحرارة الجسم بين 36.1 و37.2 درجة مئوية. وإذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 35 درجة، تبدأ وظائف الجسم الحيوية في التراجع، بما في ذلك العضلات ونبض القلب ونشاط الدماغ. في هذه الحالات قد تحدث أعراض خطيرة مثل رعشة شديدة أو فقدان وعي، مما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

أول الأسباب شيوعًا: التعرض للبرد



الانخفاض الحاد في الحرارة غالبًا ما يكون نتيجة للتعرض الطويل للطقس البارد أو المياه الباردة، خصوصًا عند كبار السن والرضع الذين يعجز جسمهم عن المحافظة على التوازن الحراري.



أعراض الحالة: ارتجاف مستمر، بطء التنفس، تعب عام، أحيانًا فقدان وعي.



كيفية التعامل:

نقل المصاب فورًا لمكان دافئ وجاف.

إزالة الملابس المبللة ولف الجسم ببطانيات دافئة.

تقديم مشروبات دافئة غير ساخنة.

تجنب الماء الساخن أو المدفأة المباشرة على الجلد لتجنب الحروق واضطراب الدورة الدموية.

قصور الغدة الدرقية



تتحكم الغدة الدرقية في معدل حرارة الجسم من خلال هرموناتها. عند انخفاض إنتاج هذه الهرمونات، يقل معدل الحرق الداخلي ويشعر الشخص بالبرودة حتى في أجواء معتدلة.



أعراض مصاحبة: خمول، تساقط الشعر، زيادة الوزن، وجفاف الجلد.



العلاج: هرمون الثيروكسين التعويضي تحت إشراف طبي.

اضطرابات الجهاز العصبي



منطقة تحت المهاد في المخ تتحكم في حرارة الجسم. أمراض مثل الجلطات الدماغية، الشلل الرعاش، التصلب المتعدد، أو إصابات الحبل الشوكي، قد تؤثر على هذا النظام، فتؤدي لانخفاض الحرارة تدريجيًا. بعض الأدوية العصبية قد تسبب تأثيرًا مؤقتًا مشابهًا.

العدوى الشديدة (الإنتان)



ليست كل الالتهابات تسبب الحمى. بعض العدوى الحادة، خاصة لدى كبار السن وضعاف المناعة، قد تخفض حرارة الجسم بشكل مفاجئ، نتيجة اختلال التوازن بين الالتهاب والمناعة. أعراض الخطر: تسارع التنفس، ضعف النبض، اضطراب الوعي وبرودة الأطراف، ويستدعي الأمر نقل المريض فورًا للمستشفى.

تأثير الأدوية



بعض الأدوية تؤثر على تنظيم الحرارة أو معدل الأيض، مثل:

مضادات الاكتئاب (مثبطات السيروتونين)

أدوية الفصام والاضطراب الوجداني

مسكنات قوية ومهدئات

الخطر يزداد مع الجرعات المرتفعة أو لدى كبار السن.

أسباب أقل شيوعًا

فقدان الشهية العصبي وانخفاض الدهون بالجسم.

نقص فيتامين B1 المزمن الذي يؤثر على الأعصاب.

أمراض جلدية واسعة مثل الصدفية المنتشرة.

البرودة المزمنة قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم نتيجة انقباض الأوعية المستمر.

نصائح للوقاية والتعامل مع انخفاض الحرارة