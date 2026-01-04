قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
إسقاط العضوية قرار الجمعية العمومية.. أبو شقة يرد على تصريحات البدوي
أصل الحكاية

حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها

هكذا تحافظ على شباب دماغك .. في خطوات احرص عليها
هكذا تحافظ على شباب دماغك .. في خطوات احرص عليها
عبد الفتاح تركي

أورد موقع “أبونيت.دي” أن بعض العوامل تحافظ على شباب الدماغ، في حين تؤدي عوامل أخرى إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، وذلك وفقًا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه باستخدام فحوصات الدماغ وخوارزميات ذكية، حدد الباحثون “عمر الدماغ” لـ 128 شخصًا بالغًا من متوسطي العمر وكبار السن، وحددوا عوامل ذات تأثيرات متفاوتة.

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

عوامل وقائية

وتتمثل العوامل الوقائية ضد شيخوخة الدماغ المبكرة في: 

- النوم المريح

- الوزن الطبيعي

- إدارة التوتر النفسي بشكل جيد

- الإقلاع عن التدخين

- العلاقات الداعمة

عوامل تُسرّع الشيخوخة

أما العوامل، التي تساهم في تسريع الشيخوخة، فتتمثل في: 

- الألم المزمن

- انخفاض الدخل

- انخفاض مستوى التعليم

- الحرمان الاجتماعي

كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في «تعفّن الدماغ»؟

وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن أدمغة الأشخاص، الذين يتمتعون بالعديد من العوامل الوقائية، أصغر بثماني سنوات من عمرهم الحقيقي، بحسب دي بي إيه.

كما أن عملية الشيخوخة سارت بوتيرة أبطأ خلال فترة المتابعة، التي استمرت عامين.

جدير بالذكر أن عمر الدماغ يُعد مهمًّا للصحة على المدى الطويل؛ نظرًا إلى أن أدمغة كبار السن معروفة بأنها أكثر عُرضة للتدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر.

الدماغ كيف تحافظ على شباب الدماغ شيخوخة الدماغ جامعة فلوريدا

