حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها

أورد موقع “أبونيت.دي” أن بعض العوامل تحافظ على شباب الدماغ، في حين تؤدي عوامل أخرى إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، وذلك وفقًا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه باستخدام فحوصات الدماغ وخوارزميات ذكية، حدد الباحثون “عمر الدماغ” لـ 128 شخصًا بالغًا من متوسطي العمر وكبار السن، وحددوا عوامل ذات تأثيرات متفاوتة.

عوامل وقائية

وتتمثل العوامل الوقائية ضد شيخوخة الدماغ المبكرة في:

- النوم المريح

- الوزن الطبيعي

- إدارة التوتر النفسي بشكل جيد

- الإقلاع عن التدخين

- العلاقات الداعمة

عوامل تُسرّع الشيخوخة

أما العوامل، التي تساهم في تسريع الشيخوخة، فتتمثل في:

- الألم المزمن

- انخفاض الدخل

- انخفاض مستوى التعليم

- الحرمان الاجتماعي

وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن أدمغة الأشخاص، الذين يتمتعون بالعديد من العوامل الوقائية، أصغر بثماني سنوات من عمرهم الحقيقي، بحسب دي بي إيه.

كما أن عملية الشيخوخة سارت بوتيرة أبطأ خلال فترة المتابعة، التي استمرت عامين.

جدير بالذكر أن عمر الدماغ يُعد مهمًّا للصحة على المدى الطويل؛ نظرًا إلى أن أدمغة كبار السن معروفة بأنها أكثر عُرضة للتدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر.