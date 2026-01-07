قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكراه .. انطلاقة نظيم شعراوي الفنية الأولى مع فؤاد المهندس

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نظيم شعراوي، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحل عن عالمنا فى 30 يونيو عام 2010، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

قدّم نظيم شعراوي، العديد من الأعمال الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو التليفزيون وأبرزها "شاهد مشفش حاجة"، "النوم فى العسل", "ساكن قصادى" وغيرها من الأعمال.

حفيدة نظيم شعراوي

ولكن يبدو أن حفيدته حنين ياسر شعراوي، ورثت منه حب الفن ، وهو ما جعلها تشارك فى عدد من مشاهد وكلينها ولعه, مع شريف رمزى ، وعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني من عام 2018.

حياة نظيم شعراوي

نظيم شعراوي من مواليد عام 1921، وبدأ مشواره الفني في نهاية الأربعينيات. وعمل في مسرح رمسيس والمسرح القومي. ونال شهرته بأدواره المسرحية التي قدمها مع فؤاد المهندس، ومن أشهر ادواره دوره في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، ولكنه في عالم الفن "شاف كل حاجة".

المشوار الفني لـ نظيم شعراوي

في بداية الأربعينيات اشترك بمعهد خاص يديره الريجيسير قاسم وجدي، وكانت المحاضرات يلقيها كبار الممثلين المصريين في ذلك الوقت. وبعد المحاضرات كان قاسم وجدي يصطحب الطلاب لأداء أدوار تمثيلية.

كان أول أدوار نظيم شعراوي دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948. ثم دخل المعهد العالي للتمثيل وتخرج فيه عام 1953. وكان من بين زملائه برلنتي عبد الحميد وسناء جميل ومحمد رضا.

عمل بعد ذلك بالمسرح القومي لكنه لم يستمر به طويلا، لينضم إلى فرقة يوسف وهبي. وقدم معه أعمالا تعد من العلامات المسرحية مثل "كرسي الاعتراف" و"راسبوتين" و"الأخرس".

من أشهر أعماله السينمائية "الواد محروس بتاع الوزير"، و"طيور الظلام"، و"يا عزيزى كلنا لصوص"، ومن أهم أدواره الدرامية مسلسل "ساكن قصادي"، و"هدى ومعالى الوزير"، وغيرها الكثير

