الرئيس الإيراني يحث قوات الأمن على عدم استهداف المتظاهرين
سوريا .. هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف بمدينة حلب
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
نائب: كلمة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد حملت رسائل طمأنة للمواطنين

محمد الشعراوي

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على المشاركة في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد ومصافحة مجموعة من المواطنين، وإهدائه باقة ورود بيضاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تهنئة بعيد الميلاد المجيد، يأتي تعظيما لمعاني الأخوة والود والمحبة وأن الشعب المصري بمختلف طوائفه نسيج واحد.

وأضاف النائب حسام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئته للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حملت العديد من المعاني في مقدمتها نجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار رغم الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد، مشددا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة المبنية على الود والمحبة والاحترام المتبادل دون أي تمييز. 

وأوضح النائب حسام خليل، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة الشعب المصري بقوله "أوعوا تقلقوا أبدا ولا تخافوا"، كان له بالغ الأثر في نفوس المواطنين للاطمئنان على بلدهم وقوتها وتماسكها، وقدرتها أيضًا على مجابهة التحديات والمخاطر، فوحدة الصف والتماسك الداخلي هو الضمانة الأولى لقوة الدول وحفظ أمنها واستقرارها.  

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الشعب المصري نسيج واحد محب لوطنه وحريص على وحدته ورفعته، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات سريعة، وأن الاستقرار والعمل الجاد والإنتاج هما الضمانة لتقدم الدول وازدهارها على مختلف المستويات، مؤكدا أن الشعب المصري يتسم بدرجة عالية من الوعي والإلمام بمجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل مصلحة الوطن على رأس أولوياته.

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة العمل المشترك وتوفير الوقود لتحقيق الاستقرار للشبكة صيفا

الدكتور سويلم يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة السويس

المشرف العام على «القومي لذوي الإعاقة» تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

