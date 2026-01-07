نائب: كلمة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد حملت رسائل طمأنة للمواطنين

أكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على المشاركة في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد ومصافحة مجموعة من المواطنين، وإهدائه باقة ورود بيضاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تهنئة بعيد الميلاد المجيد، يأتي تعظيما لمعاني الأخوة والود والمحبة وأن الشعب المصري بمختلف طوائفه نسيج واحد.

وأضاف النائب حسام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تهنئته للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حملت العديد من المعاني في مقدمتها نجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار رغم الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد، مشددا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة المبنية على الود والمحبة والاحترام المتبادل دون أي تمييز.

وأوضح النائب حسام خليل، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة الشعب المصري بقوله "أوعوا تقلقوا أبدا ولا تخافوا"، كان له بالغ الأثر في نفوس المواطنين للاطمئنان على بلدهم وقوتها وتماسكها، وقدرتها أيضًا على مجابهة التحديات والمخاطر، فوحدة الصف والتماسك الداخلي هو الضمانة الأولى لقوة الدول وحفظ أمنها واستقرارها.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الشعب المصري نسيج واحد محب لوطنه وحريص على وحدته ورفعته، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات سريعة، وأن الاستقرار والعمل الجاد والإنتاج هما الضمانة لتقدم الدول وازدهارها على مختلف المستويات، مؤكدا أن الشعب المصري يتسم بدرجة عالية من الوعي والإلمام بمجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل مصلحة الوطن على رأس أولوياته.