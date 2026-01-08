لاتهامها بنشر الفسق في الهرم.. بوسي الأسد تواجه هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق، إحالة التيك توك بوسي الأسد إلى المحاكمة لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهرم.

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يساهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب والذين كانوا يطلبون منها أنها تنشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

فيديوهات بوسي الأسد

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

بوسي الأسد وممارسة الجنس

كما اعترفت بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها وأنها تحب تحرش الشباب بها فى التعليقات في لايفاتها.



واعترفت المتهمة كذلك أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

السجل الجنائي للراقصة

وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".