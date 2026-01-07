سبب غياب رانيا يوسف عن دراما رمضان 2026

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن سبب غيابها عن المشاركة في دراما رمضان 2026، مؤكدة أنها قررت عدم التواجد في الموسم الرمضاني المقبل بسبب ارتباطها بأعمال فنية أخرى، خاصة على مستوى السينما.



وقالت رانيا يوسف، لـ «صدى البلد»، إنها تلقت عددًا كبيرًا من العروض الدرامية للمشاركة في رمضان، إلا أنها لم تجد من بينها ما يناسبها فنيًا، ما دفعها للاعتذار عنها.



وأضافت: «اتعرض عليّ أعمال كتير، لكن ما لقيتش العمل المناسب، فاعتذرت عنها، وقررت عدم المشاركة في السباق الرمضاني الحالي

وأكدت رانيا يوسف، أن الفترة القادمة ستشهد تركيزها على السينما، أن تعود إلى الدراما التلفزيونية في الوقت المناسب من خلال عمل يليق بتاريخها الفني ويلبي طموحاتها والجمهور.