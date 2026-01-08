قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بـ 400 ألف جنيه.. تركب عربية إيه مستعملة في 2026؟

تركب عربيه ايه مستعملة في 2026
تركب عربيه ايه مستعملة في 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس، وتويوتا ياريس ، وشيفروليه أفيو، ونيسان صني، وسوزوكي جيمني.

سوزوكي جيمني موديل 2008

تحصل سيارة سوزوكي جيمني موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي جيمني موديل 2008

وتباع سيارة سوزوكي جيمني موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2015

وتستمد سيارة نيسان صني موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 191 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

نيسان صني موديل 2015

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

شيفروليه أفيو موديل 2007

تنقل قوة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 195 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2007

تأتى سيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2006

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2006 من قطع مسافة 280 ألف/كم، وتباع باللون البيج، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2006

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس موديل 2009

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 215 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2009

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

