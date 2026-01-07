قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
محافظات

التصالح بين طرفي مشاجرة مستشفى كفر شكر

جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة
إبراهيم الهواري

أكد مصدر أمني بالقليوبية أنه تم التصالح بين طرفي مشاجرة مستشفى كفر شكر والتي نشبت بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري، ما أدى إلى حالة من الصراخ والتجمهر داخل المستشفى.


وشهد مستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية، واقعة مشاجرة، وذلك عقب نشوب خلاف بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري، ما أدى إلى حالة من الصراخ والتجمهر داخل المستشفى.

التواصل الاجتماعي 

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تطور الخلاف إلى تعدى بالضرب وتبادل ألفاظ بين الطرفين، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك بين المرضى والمترددين على المستشفى.


وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة المختص ، وتم التصالح والتراضي بين الطرفين، وإنهاء الخلاف مع التأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الطبية.
 

وأكدت الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالنظام داخل المستشفيات وعدم تعطيل سير العمل أو التأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر مستشفى كفر شكر مشاجرة

