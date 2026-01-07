أكد مصدر أمني بالقليوبية أنه تم التصالح بين طرفي مشاجرة مستشفى كفر شكر والتي نشبت بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري، ما أدى إلى حالة من الصراخ والتجمهر داخل المستشفى.



وشهد مستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية، واقعة مشاجرة، وذلك عقب نشوب خلاف بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري، ما أدى إلى حالة من الصراخ والتجمهر داخل المستشفى.

التواصل الاجتماعي

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تطور الخلاف إلى تعدى بالضرب وتبادل ألفاظ بين الطرفين، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك بين المرضى والمترددين على المستشفى.



وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة المختص ، وتم التصالح والتراضي بين الطرفين، وإنهاء الخلاف مع التأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الطبية.



وأكدت الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالنظام داخل المستشفيات وعدم تعطيل سير العمل أو التأثير على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.