أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 8-1-2026

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 60 إلى 64 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 52 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو