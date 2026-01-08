قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
محافظات

الرحلات النيلية وأسعارها في أسوان اليوم الخميس 8-1-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

