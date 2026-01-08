بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار

أعلن بيت التمويل الكويتي الأربعاء 7 يناير، عن إصداره صكوكاََ ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية ، وقد تم تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.

وفاق حجم الطلبات على الاصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

أرباح "بيت التمويل الكويتي" ترتفع في النصف الأول من 2025 إلى 342 مليون دينار كويتي

وأكد رئيس الخزانة في بيت التمويل الكويتي، احمد عيسى السميط، أن الهدف من الإصدار هو تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليمياً ودولياً

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان قد صرح أبريل الماضي بأن المجموعة حققت بنهاية الربع الاول من 2025 نمواً واضحاً في كافة مؤشراته المتعلقة بالتشغيل والتمويل والأرباح، منوهاً باستمرار تصدر بيتك القطاع المصرفي الكويتي من ناحية حجم الأرباح والقيمة السوقية.

كذلك، أعرب الشملان عن تطلع بيتك للمساهمة في أي إصدارات سيادية تطرحها الدولة في إطار قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً، مشيراً إلى أن بيتك يتمتع بمركز مالي وتنوع جغرافي يحميه في أوقات التقلبات الاقتصادية العالمية.