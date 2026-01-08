بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك فى المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وازالة كوبرى السيدة عائشة.

ويخدم المحور الجديد فى الاتجاه القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدى إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدى إلى نادى الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعى، ومنزل لشارع الخلا بالتونسى ثم الى طريق الاوتوستراد، كما يوجد منزل للاباجية ثم السير فى نفس الطريق ليؤدى إلى صلاح سالم مرة أخرى.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة لاستكمال محور صلاح سالم الجديد، وذلك بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.