قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

محور صلاح سالم البديل
محور صلاح سالم البديل
مريم عزت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة،  وذلك فى المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشاكل المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وازالة كوبرى السيدة عائشة.

ويخدم المحور الجديد فى الاتجاه  القادم من حديقة الأزهر إلى صلاح سالم ثلاث نزلات، النزلة الأولى إلى سوق الحمام ثم السيدة عائشة، والنزلة الثانية تؤدى إلى محور الحضارات، والنزلة الثالثة تؤدى إلى نادى الأبطال ثم إلى مصر القديمة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات يوجد منزل لنفق الإمام الشافعى، ومنزل لشارع الخلا بالتونسى ثم الى طريق الاوتوستراد،  كما يوجد منزل للاباجية ثم السير فى نفس الطريق ليؤدى إلى صلاح سالم مرة أخرى.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة لاستكمال محور صلاح سالم الجديد، وذلك بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبرى بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة صلاح سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

ترشيحاتنا

الشكاوى الحكومية

الشكاوى الحكومية تتدخل لحل استغاثات التعليم والتموين

خدمات الصحة النفسية

الصحة تطلق حملة توعوية عن الفم والأسنان لمتلقي خدمات الصحة النفسية

طارق الرفاعي

الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الشكاوي بشأن الصحة والحماية الاجتماعية في ديسمبر

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد