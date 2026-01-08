ضبط المتهمين بطـ.عن طالبين داخل ملعب بقرية المنشأة الصغرى بكفر شكر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين في واقعة إصابة طالبين بطعنات خلال مشاجرة داخل ملعب قرية المنشأة الصغرى بدائرة مركز كفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشاجرة بين أربعة طلاب بالثانوية العامة داخل الملعب.

مشادة كلامية

وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أقدم خلالها أحدهم على استخدام سلاح أبيض (مطواة)، وطعن الأول في القدم، فيما أصاب الثاني بطعنة نافذة بالبطن استلزمت إجراء جراحة عاجلة له، بينما استقرت حالة المصاب الأول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.