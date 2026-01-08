قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد السلام الجبلي: إنشاء جامعة الغذاء يواكب التطورات العالمية ويجذب الاستثمارات

عبد السلام الجبلي
عبد السلام الجبلي
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية إنشاء جامعة الغذاء في مصر، مشيرا إلى أنها خطوة هامة تواكب التغييرات والتطورات العالمية في مجالات الغذاء والتكنولوجيا  والصناعة.

وقال الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الخطوة تتماشي مع  توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الجامعى واستحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة التى تساعد في الإسراع من خطوات التنمية المستدامة وذلك من خلال إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية وتخصصات دقيقة تستطيع مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح الجبلي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات الإنتاجية ويرتبط به قطاع الصناعة بشكل كبير، من خلال مشروعات التصنيع الغذائى وصناعات مستلزمات الإنتاج، وغيرها من الصناعات، وتسبب التطور التكنولوجى في سرعة التغييرات في تلك القطاعات، الأمر الذى يتطلب أهمية مواكبة تلك التطورات العالمية السريعة في تلك القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من إنتاج تلك القطاعات وتحقيق أكبر عائد منها.

وأشار إلي أهمية التركيز علي التعليم والبحث العلمى وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، في قطاعى الزراعة والتصنيع الغذائى، وذلك بتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف الجبلي، أن تلك الخطوة سبق وأوصت بها لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي السابق، إبمانا منها بأهمية تطوير التعليم المتخصص في القطاع الزراعي والغذائي، وأهمية أن تلبى الجامعات متطلبات التطورات التقنية في تلك القطاعات عبر تحديث المناهج وأساليب التدريس، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي، بإعلان الحكومة عن خطة لإنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الدولية والوزارات، ومن بين هذه الجامعات جامعة الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها.

وأضاف أنها تعد خطوة هامة هامة لتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الجبلي إلى التوسع في إنشاء تلك الجامعات وكذلك العمل علي تطوير المدارس الفنية الزراعية بمختلف المحافظات ولاسيما المحافظات الزراعية، مشيرا إلي ندرة الفنيين الزراعيين المؤهلين علميا وتكنولوجيا والقادرين علي التعامل مع التغييرات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي حاليا.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

الإيجار الجديد

الأسعار خرجت عن السيطرة.. تحركات برلمانية لتعديل قانون الإيجار الجديد.. تفاصيل

مجلس الشيوخ

برلماني: الإصدار الثاني للسردية الوطنية يهدف لبناء اقتصاد قوي وتحسين حياة المواطنين

خلال الزيارة

مستقبل وطن بالبحر الأحمر: مصر نسيج واحد لا يتجزأ

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد