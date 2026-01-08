عبد السلام الجبلي: إنشاء جامعة الغذاء يواكب التطورات العالمية ويجذب الاستثمارات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية إنشاء جامعة الغذاء في مصر، مشيرا إلى أنها خطوة هامة تواكب التغييرات والتطورات العالمية في مجالات الغذاء والتكنولوجيا والصناعة.

وقال الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الخطوة تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الجامعى واستحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة التى تساعد في الإسراع من خطوات التنمية المستدامة وذلك من خلال إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية وتخصصات دقيقة تستطيع مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح الجبلي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات الإنتاجية ويرتبط به قطاع الصناعة بشكل كبير، من خلال مشروعات التصنيع الغذائى وصناعات مستلزمات الإنتاج، وغيرها من الصناعات، وتسبب التطور التكنولوجى في سرعة التغييرات في تلك القطاعات، الأمر الذى يتطلب أهمية مواكبة تلك التطورات العالمية السريعة في تلك القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من إنتاج تلك القطاعات وتحقيق أكبر عائد منها.

وأشار إلي أهمية التركيز علي التعليم والبحث العلمى وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، في قطاعى الزراعة والتصنيع الغذائى، وذلك بتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.

وأضاف الجبلي، أن تلك الخطوة سبق وأوصت بها لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي السابق، إبمانا منها بأهمية تطوير التعليم المتخصص في القطاع الزراعي والغذائي، وأهمية أن تلبى الجامعات متطلبات التطورات التقنية في تلك القطاعات عبر تحديث المناهج وأساليب التدريس، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي، بإعلان الحكومة عن خطة لإنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الدولية والوزارات، ومن بين هذه الجامعات جامعة الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها.

وأضاف أنها تعد خطوة هامة هامة لتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الجبلي إلى التوسع في إنشاء تلك الجامعات وكذلك العمل علي تطوير المدارس الفنية الزراعية بمختلف المحافظات ولاسيما المحافظات الزراعية، مشيرا إلي ندرة الفنيين الزراعيين المؤهلين علميا وتكنولوجيا والقادرين علي التعامل مع التغييرات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي حاليا.