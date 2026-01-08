عميد كلية البنات بالأزهر بمطروح يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات الأزهرية بمرسى مطروح اليوم الخميس لجان الامتحانات ومتابعة انتظامها، وذلك ضمن جولاته الميدانية اليومية لمتابعة العملية الامتحانية.



واطمأن عميد الكلية خلال جولته على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتوافر الأجواء الملائمة للطالبات لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، كما تابع الإجراءات التنظيمية المتبعة، ومدى الالتزام بضوابط الامتحانات المعتمدة.



وخلال متابعته لأعمال الكنترول، أكد عميد الكلية على أعضاء هيئة التدريس ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترول الخاصة بكل مادة أولًا بأول فور الانتهاء من أدائها، مع الالتزام الكامل بالدقة والسرية في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطالبات، ويُسهم في سرعة إعلان النتائج في التوقيتات المحددة.



وأشاد بالجهود المبذولة من السادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالكنترول، لما يبذلونه من عمل منظم ومنضبط يعكس روح المسؤولية، ويسهم في إنجاح العملية الامتحانية.



وأكد الدكتور وليد خليفة استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات وأعمال الكنترول حتى الانتهاء من الامتحانات بالكامل، متمنيًا للطالبات دوام التوفيق والنجاح.