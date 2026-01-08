قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
محافظ الغربية يجوب شوارع قرية إبشواي الملق بين الأهالي ويستجيب لشكواهم على الفور

الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة ميدانية واسعة في قلب قرية إبشواي الملق، وجال شارعًا شارعًا بين الأهالي، مستمعًا إلى شكاواهم ومطالبهم بكل اهتمام، حيث حرص على الوقوف على جميع الملاحظات والاحتياجات المباشرة للمواطنين. وعلى الفور، وباستجابة سريعة لمطالبهم، أجرى المحافظ جولات مفاجئة داخل القرية لمتابعة الخدمات وتفقد أماكن الشكاوى التي أشار إليها الأهالي.

بدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، حيث اطلع المحافظ على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، وأكد على ضرورة تقديم رعاية صحية أفضل لجميع المواطنين، مشددًا على أهمية تجهيز الوحدة بما يلزم لتقديم الخدمة الصحية بشكل يليق بالمواطن البسيط. كما تفقد المحافظ ترعة هداية، موجّهًا بالتنسيق مع إدارة الري لتطهيرها بشكل كامل، لضمان صرف المياه بالشكل المناسب وتحسين المظهر العام للقرية.

ولم يتوقف اهتمام المحافظ عند هذا الحد، حيث قام بتفقد الوحدة المحلية للقرية، مؤكّدًا على متابعة كافة إداراتها لضمان تقديم خدمات حكومية فعّالة وسريعة للمواطنين. كما تفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بالقرية، والذي سيربط القرية بالمركز التكنولوجي بمدينة قطور في شبكة واحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل رقمي يسهل على المواطنين الحصول عليها في جميع القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات.

وخلال جولاته، استمع المحافظ مباشرة إلى شكاوى المواطنين وتفاعل معهم، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لحرصه على الاستجابة السريعة لمطالبهم ومتابعة احتياجاتهم. وأكد المحافظ أن هذه الجولة تعكس التزام المحافظة بوضع المواطن في قلب الأولويات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل ملموس وسريع.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لكل المشروعات والخدمات بالقرى، والاستفادة الكاملة من التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو الأساس لتقديم خدمات ترتقي لمستوى تطلعاتهم.

