66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
ستيلانتيس تلغي كل سياراتها الهجينة القابلة للشحن لعام 2026.. ما السر؟

أعلنت مجموعة ستيلانتس عن قرار مفاجئ وصادم لقطاع المحركات العالمي، حيث قررت إيقاف إنتاج وبيع جميع طرازاتها الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في أمريكا الشمالية نهائيًا بدءًا من موديلات عام 2026. 

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه المجموعة من تراجع حاد في المبيعات وسلسلة من عمليات استدعاء السيارات التي أثرت سلبيًا على ثقة المستهلكين، مما دفع الإدارة لاتخاذ خطوات جذرية لإعادة هيكلة خططها المستقبلية.

نهاية عصر الهيمنة لطرازات جيب وكرايسلر

شمل القرار إعدام طرازات كانت تُعد الأكثر مبيعًا في فئتها، وعلى رأسها جيب رانجلر 4xe، الذي تربع لفترة طويلة على عرش السيارات الهجينة القابلة للشحن في أمريكا. 

كما سيمتد القرار ليشمل شقيقتها الفاخرة جيب جراند شيروكي 4xe، بالإضافة إلى الميني فان الشهيرة كرايسلر باسيفيكا PHEV. 

ويمثل هذا التحول تغييرًا جذريًا في استراتيجية ستيلانتس التي كانت تراهن سابقًا على هذه الطرازات كجسر عبور نحو الكهرباء الكاملة.

استراتيجية بديلة وحلول أكثر تنافسية

في تصريح رسمي للمجموعة، أكد المتحدث باسم ستيلانتس أن الشركة ستبدأ في التخلص التدريجي من برامج PHEV في أمريكا الشمالية مع انطلاق موديلات 2026، والتركيز بدلاً من ذلك على حلول كهربائية أكثر تنافسية. 

وتشمل الخطة الجديدة التركيز على السيارات الهجينة التقليدية والسيارات ذات المدى الممتد، حيث ترى الشركة أنها تلبي احتياجات العملاء فعليًا وبشكل أفضل من الأنظمة القابلة للشحن التي واجهت تعقيدات تقنية وميكانيكية.

سقوط طرازات ألفا روميو ودوج في الفخ

لن يقتصر الأمر على العلامات الأمريكية فقط، بل سيمتد الأثر ليشمل العلامات الأوروبية والرياضية التابعة للمجموعة. 

فقد تأكد فقدان سيارة ألفا روميو تونالي لمنظومتها الهجينة القابلة للشحن في موديل 2026، كما سيلحق بها طراز دوج هورنيت R/T الذي سيتوقف إنتاج نسخته الهجينة تمامًا. 

تعكس هذه التحركات رغبة ستيلانتس في تبسيط خطوط الإنتاج وتقليل التكاليف برمجياً وهندسيًا لمواجهة الأزمات المالية المتلاحقة.

يضع هذا القرار ستيلانتس في موقف صعب أمام المنافسين الذين لا يزالون يتوسعون في تقنيات الـ PHEV. 

ومع ذلك، تراهن المجموعة على أن الانتقال مباشرة نحو تقنيات المدى الممتد والكهرباء الكاملة سيمنحها ميزة تنافسية مستقبلاً. 

يبقى السؤال المطروح حاليًا هو مدى تقبل عشاق علامة "جيب" لهذا التغيير، خاصة وأن محركات 4xe كانت تمثل جزءًا كبيرًا من هوية العلامة في السنوات الأخيرة، مما يجعل عام 2026 عامًا فاصلاً في تاريخ الشركة.

