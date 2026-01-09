إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح ومنطقة الريحان في البقاع الغربي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام لبناني، قال إن هناك غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح ومنطقة الريحان في البقاع الغربي.

أفادت تقارير إعلامية بأن قوة إسرائيلية توغلت فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت بتفجير منزل في بلدة يارون جنوب لبنان.



وفي سياق آخر ؛ أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه ليس في العالم اليوم سوى دولة واحدة وإمبراطور واحد نحن في عالم يحكمه يوليوس قيصر.

وقال بري في تصريحات له: بينما تجتمع لجنة الميكانيزم تقوم إسرائيل بالاعتداءات بلا توقف - هذا هو الضامن الأمريكي الذي عوّلنا عليه وأردت أن يكون إلى جانبه ضامن فرنسي كي نتحقق من تطبيق ما اتفقنا عليه ويكفلا تنفيذ وقف النار، وهو ما لم يحدث أبدا منذ إعلان الاتفاق.

وأضاف بري: اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير بضباطها دون المدنيين هو نتيجة افتعال الأمريكيين مشكلة بإبعاد الفرنسيين عن دور الشريك فيها كي يستأثروا هم وإسرائيل بعملها ويعطلوه.

وتابع بري: لا ضوابط لما يجري في الجنوب يوميا من دون تمكن لجنة الميكانيزم من أداء مهماتها.

وختم بري: عندما وضعنا اتفاق وقف النار وأنا أصررت على وجود ضامنَين له لتطبيقه هما الأمريكي والفرنسي كنا نتحدّث عن أن للجنة الميكانيزم مهمتين: المراقبة والمعاقبة فهي مسؤولة عن توثيق انتهاك الاتفاق لكن أيضا على فرض تطبيق الاتفاق على مَن لا يفعل.