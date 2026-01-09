قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح ومنطقة الريحان في البقاع الغربي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام لبناني، قال إن هناك غارات إسرائيلية تستهدف إقليم التفاح ومنطقة الريحان في البقاع الغربي.

أفادت تقارير إعلامية بأن قوة إسرائيلية توغلت فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت بتفجير منزل في بلدة يارون جنوب لبنان.


وفي سياق آخر ؛ أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري  أنه ليس في العالم اليوم سوى دولة واحدة وإمبراطور واحد نحن في عالم يحكمه يوليوس قيصر.

وقال بري في تصريحات له: بينما تجتمع لجنة الميكانيزم تقوم إسرائيل بالاعتداءات بلا توقف - هذا هو الضامن الأمريكي الذي عوّلنا عليه وأردت أن يكون إلى جانبه ضامن فرنسي كي نتحقق من تطبيق ما اتفقنا عليه ويكفلا تنفيذ وقف النار، وهو ما لم يحدث أبدا منذ إعلان الاتفاق.

وأضاف بري: اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير بضباطها دون المدنيين هو نتيجة افتعال الأمريكيين مشكلة بإبعاد الفرنسيين عن دور الشريك فيها كي يستأثروا هم وإسرائيل بعملها ويعطلوه.

وتابع بري: لا ضوابط لما يجري في الجنوب يوميا من دون تمكن لجنة الميكانيزم من أداء مهماتها.

وختم بري: عندما وضعنا اتفاق وقف النار وأنا أصررت على وجود ضامنَين له لتطبيقه هما الأمريكي والفرنسي كنا نتحدّث عن أن للجنة الميكانيزم مهمتين: المراقبة والمعاقبة فهي مسؤولة عن توثيق انتهاك الاتفاق لكن أيضا على فرض تطبيق الاتفاق على مَن لا يفعل.

