القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بصفحة أحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأربعين بحدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم"، و طرف ثانى نجلى عم والدهما "أحدهما مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ، مُحدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





