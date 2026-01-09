سقوط 3 أشخاص يزورون الأوراق الرسمية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات – كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





