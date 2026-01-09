قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط 3 أشخاص يزورون الأوراق الرسمية بالغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالغربية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزتهم (عدد من الأختام المقلدة والمنسوبة لبعض الجهات – كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة والمعدة للتزوير – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

 بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

تشكيل عصابى الأجهزة الأمنية تزوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من اضطرابات متوقعة في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

عاصفة ترابية

محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية.. وقف الملاحة النهرية فى النيل وبحيرة ناصر.. والتنبيه على سائقى السيارات بتوخى الحذر

الزمالك

أزمة مالية وتحركات مكثفة.. الزمالك يبحث عن مدرب أجنبي قوي.. هل يحسم الملف قريبا؟

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد