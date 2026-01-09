حملات مكبرة على مافيا السجاير وإحباط حجب نصف مليون علبة عن الأسواق

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بعدة حملات إستهدفت جرائم حجب السجائر عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المحدد.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال الشهر الماضى عن ضبط (10282) قضية متنوعة بمضبوطات بلغت (548138 عبوة سجائر – 62136 قطعة سجائر إلكترونية، ومستلزمات – 48,291 طن تبغ).

وجاءت المضبوطات على النحو التالى ضبط قضية حجب وإحتكار ، بمضبوطات (13,500 عبوة سجائر– 10500 قطعة مستلزمات شيشة)، وضبط (10055) قضية بيع بأزيد من السعر ، بمضبوطات (117019 عبوة سجائر)، وضبط (226) قضية مجهولة المصدر ، بمضبوطات (417619 عبوة سجائر – 51636 قطعة سجائر إلكترونية – 48,291 طن تبغ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





