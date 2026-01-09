القبض على قاتل شقيقته بآلة حادة فى أسوان

ألقى رجال مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان، القبض على المتهم الرئيسي الشخص الذى قتل شقيقته بـ"آله حادة"، بعد فعلته التي تجرد فيها من مشاعر الرحمة والإنسانية.

وأجرى ضباط مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان، مساء اليوم الجمعة، تحرياتهم في جريمة قتل سيدة على يد شقيقها طعنًا بآلة حادة بمدينة السباعية غرب التابعة لدائرة المركز ، وتبين بالتحريات الأولية: أن السيدة التي لقيت مصرعها على يد شقيقها تدعى أمل أحمد عبدالمجيد حسان.

حادث

وحول السبب الفعلي وراء مقتلها على يد شقيقها، أوضحت تحريات رجال المباحث أن شقيقها قضى فترة عقوبة داخل السجن وعلى مدار الشهور التي يعيش فيها داخل منزلهم بعد خروجه، وهو دائم الخلافات مع شقيقته، وفي ليلة الجريمة تشاجر مع شقيقته التي يعيش معها في نفس المنزل بسبب أطفالها وبعد تصاعد الحديث فيما بينهم قام بطعنها بآله حادة لتلفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة في موقع الجريمة.

وأجرت الجهات الأمنية المعاينة الجثة في مسرح الجريمة بمدينة السباعية غرب، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على الطبيب الشرعي لكتابة التقرير الطبي وأسباب الوفاة بشكل تفصيلي ، وتم تحرير محضر بالواقعة .