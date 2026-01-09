قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
تشييع جثـ.ـامين أب ونجليه في حادث تسمم غذائي بشبرا الخيمة .. صور

إبراهيم الهواري

شيّع أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثامين أب ونجليه، عقب أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد أبو بكر، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعد وفاتهم في واقعة يُشتبه في تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناول وجبة كفتة.


وأكد الأهالي أن الابن الناجي، ويدعى حمزة، كان قد استيقظ مبكرا لأداء امتحانه، ليفاجئ بوفاة والده ووالدته وشقيقيه داخل الشقة، حيث بادر بالاتصال بالإسعاف والاستغاثة بالجيران، الذين صعدوا إلى الشقة ليعثروا على الجميع متوفين.

وأوضح الأهالي، أن الأب عثر عليه متوفيا على سجادة الصلاة، بينما ظهرت على باقي الجثامين أعراض اشتباه تسمم، من بينها خروج رغوة من الفم، مؤكدين أن الأم لم تكن تشعر بأي آلام لحظة العثور عليها.

وأشار الجيران، إلى أن الأب والأم يعملان محفظين للقرآن الكريم، ويعيشان بالمنطقة منذ سنوات ، وكان الأب إماما لعدة مساجد ومعروفا بحسن الخلق والسيرة الطيبة وطول عمره فى حاله.

وعكة صحية

وأضاف الأهالي أن الأم كانت تعاني من وعكة صحية منذ نحو أسبوع، الأمر الذي دفع الأسرة لشراء وجبة كفتة جاهزة تناولوا منها وجبة السحور مساء الخميس، وهو ما يجري فحصه حاليًا ضمن أسباب الواقعة.

فيما تحفظت جهات التحقيق والطب الشرعي على جميع الأطعمة الموجودة بالشقة، بما فيها المأكولات المجمدة داخل الثلاجة، لإجراء التحاليل اللازمة وبيان سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وشهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.

وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي:محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة أهالي شبرا الخيمة تشييع الجنازة

