حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ40% من مقاعدها

قال المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق إنه لاحظ مبكراً محاولات الولايات المتحدة خلق تنظيم موازي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار إلى أن هذا التنظيم كان يمثل حركة حماس، موضحًا أنه لم يكن له أي اتصال بمؤسسي الحركة في تلك الفترة، إذ كانت أول مرة يلتقيهم عام 1993 في تونس، بما في ذلك موسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة ومحمد نزال.

وتطرق خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه في عام 1993، خلال اجتماع جمع ياسر عرفات مع ممثلي حركة حماس في تونس، وهم موسى أبو مرزوق، محمد نزال، وإبراهيم غوشة، كان حسن عصفور حاضرًا كممثل للحزب الشيوعي والاتصال مع قيادة فتح، خلال الاجتماع، طالبت حماس بأن تحصل على 40% من المقاعد في منظمة التحرير الفلسطينية، أي مشاركة كبيرة نسبيًا ضمن المؤسسة الفلسطينية.

وعلّق عصفور على هذا الطلب بوصفه بأنه "كلام فارغ بالمعنى الحقيقي"، موضحًا أن الطلب لم يكن منطقيًا، بل محاولة استحواذ سياسية، وأن الطريقة التي تعامل بها أبو عمار مع الطلب كانت "عجائبية" للرفض.