بفستان قصير.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور في دبي

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في دبي.



إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما زاد من أناقتها.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







