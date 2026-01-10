يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 10-1-2026
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1150 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 820 إلى 920 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 70 إلي 140 جنيه للكيلو