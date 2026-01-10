يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 10-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 53 إلى 57 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 820 إلى 920 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 280 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 140 جنيه للكيلو