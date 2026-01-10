قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: المرور على 182 مستشفى ومركز أشعة وترخيص 1000 منشأة خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على أقسام الأشعة بالمستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز الرقابة ورفع كفاءة منظومة الأشعة وضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى والعاملين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات شملت 182 مستشفى ومركز أشعة بمختلف المحافظات، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والطبية، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

في السياق ذاته، كشف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، عن إجراء معاينات ميدانية لـ 2059 منشأة طبية على مستوى الجمهورية، ضمن إجراءات الترخيص وتجديد التراخيص، لضمان الاستخدام الآمن لأجهزة الأشعة وفق الضوابط العلمية والقانونية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجي، إلى صدور تراخيص لـ 1039 منشأة خلال العام، تشمل:

• 911 منشأة بأجهزة أشعة مؤينة

• 128 منشأة بأجهزة أشعة غير مؤينة (حكومية وغير حكومية) بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والوقائية.

وفي إطار حماية العاملين بالمجال، أكد الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية لـ 13,915 طبيبًا وفنيًا، للتأكد من التزامهم بالحدود الآمنة والحفاظ على صحتهم المهنية.

استمرار جهود المتابعة والرقابة

وأكدت الوزارة استمرار جهود المتابعة والرقابة الدورية، ودعم المنشآت الصحية فنيًا وتنظيميًا، لضمان تقديم خدمات أشعة آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الحكومية.

الصحة مركز أشعة وزارة الصحة والسكان المراكز الطبية منظومة الأشعة المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران في المنفى

نجل شاه إيران يحرض المتظاهرين للاستيلاء على مراكز المدن الإيرانية

نتنياهو

لوح بفك الارتباط العسكري مع واشنطن.. نتنياهو: سنعتمد على سلاح إسرائيلي خلال عقد

الاحتلال

الاحتلال يحاصر غزة.. أعداد كبيرة من خيام النازحين تطايرت

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد