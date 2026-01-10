مصرع شاب على يد صديقه فى مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه، على يد صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهما في عزبة مراد بمنطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

بلاغا بالواقعة

وتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني وإجراء المعاينة المبدئية.

وبالفحص تبين أن المتهم يُدعى محمد س ص، وأن قتل المجني عليه أحمد م ع، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بعزبة مراد ببهتيم، بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات.



وتم تحرير محضر رقم 1029 جنح قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.