البحر الأحمر: التصدي لإهدار المياه وفرع سفاجا ينظم حملة مكبرة

وجه اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحر الأحمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة إهدار مياه الشرب و القضاء على حالات التعدي على شبكات المياه الرئيسية بجميع فروع الشركة

وعليه قام فرع شركة مياه البحر الأحمر بمدينة سفاجا بتنفيذ حملة مكبره بالمدينة لضبط حالات إهدار المياه و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

و أوضح رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن الحملة تم تشكيلها برئاسة اللواء حاتم بدور مدير فرع سفاجا و بمشاركة الإدارة القانونية وإدارة المخالفات والقطاع التجاري وقطاع التشغيل والصيانة لتفقد كافة المناطق بمدينة سفاجا خاصة أثناء ضخ المياه

وقامت شركة مياه البحر الأحمر بتحرير مخالفات للقائمين بالتعدي على شبكات المياه بدون تعاقد وبشكل غير قانوني مما يتسبب في إتلاف الشبكات مع إزالة وصلات المياه الخلسه وذلك للحفاظ على مرافق الدولة والشبكات الرئيسية للمياه

واشار اللواء بهاء عبد المنعم رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن هذه الحملات يتم تنفيذها للحفاظ على كميات المياه المنتجه و تأمين الحصص المائية لكافة المناطق بجميع مدن المحافظة مما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين