فتح باب التقديم للجان الاستشارية الفنية

في إطار حرص مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز جودة القرار المؤسسي

يعلن مجلس ادارة نادي سموحة عن فتح باب التقديم للانضمام إلى اللجان الاستشارية الفنية بالنادي.

وتُعد هذه اللجان لجانًا استشارية غير تنفيذية، تهدف إلى دعم مجلس الإدارة بالرأي الفني والدراسة والتحليل، والعمل كحلقة وصل مهنية بين الإدارات التنفيذية ومجلس الإدارة، دون أن يكون لها أي صلاحيات تنفيذية أو تعاقدية.

ويدعو مجلس إدارة نادي سموحة السادة الأعضاء ممن تتوافر لديهم الخبرة والتخصص والرغبة الصادقة في خدمة النادي، إلى التقدم بطلبات الانضمام للجان، وفق الضوابط والمعايير التي سيتم الالتزام بها في عملية الاختيار

آلية التقديم:

التقدم بطلب مكتوب يتضمن:

- السيرة الذاتية المختصرة

- اللجنة أو اللجان المرغوب التقدم لها

- توضيح الخبرات ذات الصلة

- تُسلَّم الطلبات ومرفق السيرة الذاتية بمقر إدارة شئون اللجان والأنشطة الفنية بمبنى حمام السباحة أحمد عصام.

مدة التقديم: يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم ( السبت الموافق ١٠ يناير )،. يُغلق باب التقديم في نهاية يوم ( الخميس الموافق ٢٢ يناير )

ملاحظات تنظيمية مهمة:

- يخضع اختيار أعضاء اللجان للمعايير المعتمدة في الملف المرفق.

- لا يُعد التقديم التزامًا بالقبول.

- يتم الإعلان عن تشكيل اللجان بعد اعتمادها رسميًا بقرار من مجلس الإدارة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي سموحة أن المشاركة في اللجان الاستشارية هي مسؤولية تطوعية تهدف إلى خدمة النادي وأعضائه، وتعزيز العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والخبرة.