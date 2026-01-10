فتح باب التقديم للجان الاستشارية الفنية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
سموحة
ياسمين تيسير

في إطار حرص مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز جودة القرار المؤسسي  

يعلن مجلس ادارة نادي سموحة عن فتح باب التقديم للانضمام إلى اللجان الاستشارية الفنية بالنادي.

وتُعد هذه اللجان لجانًا استشارية غير تنفيذية، تهدف إلى دعم مجلس الإدارة بالرأي الفني والدراسة والتحليل، والعمل كحلقة وصل مهنية بين الإدارات التنفيذية ومجلس الإدارة، دون أن يكون لها أي صلاحيات تنفيذية أو تعاقدية.

ويدعو مجلس إدارة نادي سموحة السادة الأعضاء ممن تتوافر لديهم الخبرة والتخصص والرغبة الصادقة في خدمة النادي، إلى التقدم بطلبات الانضمام للجان، وفق الضوابط والمعايير التي سيتم الالتزام بها في عملية الاختيار

 آلية التقديم:

التقدم بطلب مكتوب يتضمن:

- السيرة الذاتية المختصرة

- اللجنة أو اللجان المرغوب التقدم لها

- توضيح الخبرات ذات الصلة

- تُسلَّم الطلبات ومرفق السيرة الذاتية بمقر إدارة شئون اللجان والأنشطة الفنية بمبنى حمام السباحة أحمد عصام. 

مدة التقديم: يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم (  السبت الموافق ١٠ يناير  )،. يُغلق باب التقديم في نهاية يوم (   الخميس الموافق ٢٢ يناير )

ملاحظات تنظيمية مهمة:

- يخضع اختيار أعضاء اللجان للمعايير المعتمدة في الملف المرفق.

- لا يُعد التقديم التزامًا بالقبول.

- يتم الإعلان عن تشكيل اللجان بعد اعتمادها رسميًا بقرار من مجلس الإدارة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي سموحة أن المشاركة في اللجان الاستشارية هي مسؤولية تطوعية تهدف إلى خدمة النادي وأعضائه، وتعزيز العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والخبرة.

