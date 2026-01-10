صراع لا يعترف بالأسماء.. تفوق تاريخي للفراعنة قبل مواجهة الأفيال الإيفوارية

تحمل مواجهة منتخب مصر أمام كوت ديفوار دائمًا طابعًا خاصًا في تاريخ الكرة الإفريقية، باعتبارها واحدة من أكثر الصدامات ندية وإثارة داخل بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث لا تعترف هذه القمة بالأسماء أو الترشيحات المسبقة، بقدر ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة داخل المستطيل الأخضر.

وقبل صدام ربع النهائي المرتقب، تعود الأرقام لتفرض نفسها، كاشفة عن تاريخ طويل من المواجهات المباشرة التي جمعت الفراعنة بـ«الأفيال»، اتسم أغلبها بالحسم الصعب والفوارق الضئيلة، في دليل واضح على حجم التنافس بين المنتخبين.

أفضلية تاريخية للفراعنة

التقى منتخبا مصر وكوت ديفوار في 22 مباراة رسمية وودية عبر تاريخهما، ويميل الميزان نسبيًا لصالح المنتخب المصري، الذي نجح في فرض سيطرته خلال عدد كبير من هذه المواجهات.

وجاء سجل النتائج كالتالي:

• فوز منتخب مصر: 12 مباراة

• فوز منتخب كوت ديفوار: 7 مباريات

• التعادل: 3 مباريات

وسجل لاعبو منتخب مصر 41 هدفًا في شباك كوت ديفوار، بينما استقبلت شباك الفراعنة 34 هدفًا، ما يعكس التقارب الكبير في المستوى رغم التفوق العددي لمصر.

مواجهات أمم إفريقيا.. الأفضلية مصرية

على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية، شهدت لقاءات المنتخبين لحظات حاسمة لا تُنسى، كان أغلبها يصب في مصلحة الفراعنة، خاصة في الأدوار الإقصائية.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في البطولة القارية خلال كأس الأمم الإفريقية 1970، في مباراة تحديد المركز الثالث، ونجح منتخب مصر حينها في الفوز بنتيجة 3-1، مسجلًا بداية التفوق التاريخي في البطولة.

وفي النسخ التالية، حافظت مصر على أفضلية واضحة في معظم المواجهات القارية، لتُرسخ عقدة إفريقية للأفيال في أكثر من مناسبة.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، لا يفصل بين المنتخبين سوى سبعة مراكز فقط في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ما يعكس حالة التقارب الشديد في المستوى، ويؤكد أن المواجهة المقبلة لن تكون سهلة على أي طرف.