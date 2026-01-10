قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يشيد بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة

الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب
الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء» يُمثل تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا في طريقة إدارة الدولة للسياسات العامة والإنفاق الحكومي، ويعكس توجهًا جادًا نحو تعظيم كفاءة الموارد وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.

وقال الدكتور أحمد السبكي في بيان له إن الدولة المصرية تنتقل بخطى ثابتة من نموذج التخطيط القائم على بنود الإنفاق إلى منظومة حديثة تربط التمويل بتحقيق الأهداف والنتائج، بما يضمن توجيه الموازنات العامة لخدمة أولويات واضحة تتسق مع رؤية التنمية المستدامة وبما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن تبني منهج «التخطيط الاستراتيجي المبني على جودة السياسات» يعكس نضجا مؤسسيا متقدما، مؤكدا أن نجاح الخطط التنموية لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية فقط، وإنما بمدى كفاءة السياسات العامة، ووضوح مؤشرات الأداء، ووجود آليات متابعة وتقييم فعالة قادرة على تصحيح المسار في التوقيت المناسب.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منظومة المتابعة والتقييم الوطنية «أداء» تمثل أداة محورية في هذا التحول، باعتبارها منصة إلكترونية متكاملة تتيح متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة داخل الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أن ميكنة إعداد خطط «البرامج والأداء» ودمجها ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، يُسهم في توحيد منهجية التخطيط بين مختلف مؤسسات الدولة، ويُعزز البعد المكاني للتنمية، خاصة مع إعداد مستهدفات واضحة على مستوى المحافظات، وهو ما يدعم تحقيق العدالة التنموية بين الأقاليم.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن بدء التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 يعكس نهج الدولة القائم على التدرج المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن تنفيذًا فعليًا بعيدًا عن الشكلية، ويحقق الربط الحقيقي بين الأداء المالي والأثر التنموي.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج، بالتوازي مع الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، من شأنه إحداث نقلة نوعية في كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ ثقة المواطن في قدرة الدولة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

التخطيط المتابعة الإنفاق الحكومي منهجية «البرامج والأداء» التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

جولة وزير الاستثمار

لدعم الفرص الاستثمارية..وزير الاستثمار يتفقد مصانع منطقة قفط الحرة بقنا

وكيل تعليم كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ: إجراء مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية | صور

رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير الامتحانات

رئيس جامعة سوهاج يتابع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الامتحانات

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد