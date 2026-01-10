القبض على لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الضواحى من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتعرضه لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام منزله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين إرتكابه واقعة " سرقة حقيبة من داخل سيارة" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.