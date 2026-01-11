حسن سلامة: إسرائيل كانت تريد تهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تستمر على إجبار الفلسطينيين للخروج من أرضهم وتبحث لهم عن أرض جديدة.

وأضاف حسن سلامة، في لقائه على قناة "الحياة"، أن أرض الصومال كانت أحد الأمور المترددة بكثرة لتهجير الفلسطينيين إليها.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يردع إسرائيل ونتنياهو، وما يشجعه على العدوان هو الضوء الأخضر الذي يحصل عليه من أمريكا.

وأوضح أن القانون الدولي يتيح لأهل الأرض المحتلة أن يقاوموا المحتل بالقوة وهذا حق مكفول في القانون الدولي، منوها أننا نتحدث عن القضية الفلسطينية منذ 100 عام حتى الآن.

