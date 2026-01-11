الحليب الطازج أم طويل الأجل.. طبيبة تكشف الفروق الغذائية والصحية

نشرت الدكتورة البيطرية سماح نوح على صفحتها الرسمية على فيسبوك مقارنة مفصلة بين الحليب الطازج والحليب طويل الأجل، موضحة أهم الفروقات التي تهم صحة الأسرة وسلامة الغذاء.

وأكدت نوح أن الحليب الطازج يتميز بكونه غنيًا بكامل محتواه من البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، ويحتوي على عناصر طبيعية مهمة مثل الفوسفاتيز والليباز، والتي تلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الكالسيوم وهضم الدهون.

كما يحتوي الحليب الطازج على البكتيريا البروبيوتيك واللاكتاز، وهي عناصر تدعم جهاز المناعة وتسهل هضم اللاكتوز. وأضافت أن هذه المميزات تجعل الحليب الطازج الخيار الأفضل من ناحية الاستفادة الغذائية، لكنه سريع التلف ويحتاج للتخزين في الثلاجة، وقد يحمل بكتيريا مسببة للأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية إذا لم يتم غليه جيدًا قبل الاستهلاك.

أما الحليب طويل الأجل، فأوضحت نوح أنه يتميز بفترة صلاحية أطول تصل إلى ستة أشهر للحليب المعقم، ويكون غالبًا محصنًا بالفيتامينات والمعادن، كما يتيح سهولة التخزين والاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة إلى تبريد مستمر. إلا أن الحليب طويل الأجل يفقد بعض محتواه من البروتينات والفيتامينات والإنزيمات أثناء المعالجة، وقد تتغير خصائصه الحسية مثل اللون والطعم نتيجة المعالجة الحرارية.

ودعت د. سماح نوح الأسر إلى اختيار نوع الحليب حسب الاحتياج: الطازج لمن يرغب في الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الطبيعية، وطويل الأجل للأمان الغذائي والاستخدام العملي عند الحاجة للتخزين أو السفر.



