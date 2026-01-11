قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد واستمرار مواجهة الولادات القيصرية خلال عام 2025
تجارة عين شمس تفتح باب التقديم لبرنامج الماجستير والدكتوراة في إدارة الرعاية الصحية
الحليب الطازج أم طويل الأجل.. طبيبة تكشف الفروق الغذائية والصحية

ريهام قدري

نشرت الدكتورة البيطرية سماح نوح على صفحتها الرسمية على فيسبوك مقارنة مفصلة بين الحليب الطازج والحليب طويل الأجل، موضحة أهم الفروقات التي تهم صحة الأسرة وسلامة الغذاء.

وأكدت نوح أن الحليب الطازج يتميز بكونه غنيًا بكامل محتواه من البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، ويحتوي على عناصر طبيعية مهمة مثل الفوسفاتيز والليباز، والتي تلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الكالسيوم وهضم الدهون.

 كما يحتوي الحليب الطازج على البكتيريا البروبيوتيك واللاكتاز، وهي عناصر تدعم جهاز المناعة وتسهل هضم اللاكتوز. وأضافت أن هذه المميزات تجعل الحليب الطازج الخيار الأفضل من ناحية الاستفادة الغذائية، لكنه سريع التلف ويحتاج للتخزين في الثلاجة، وقد يحمل بكتيريا مسببة للأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية إذا لم يتم غليه جيدًا قبل الاستهلاك.

أما الحليب طويل الأجل، فأوضحت نوح أنه يتميز بفترة صلاحية أطول تصل إلى ستة أشهر للحليب المعقم، ويكون غالبًا محصنًا بالفيتامينات والمعادن، كما يتيح سهولة التخزين والاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة إلى تبريد مستمر. إلا أن الحليب طويل الأجل يفقد بعض محتواه من البروتينات والفيتامينات والإنزيمات أثناء المعالجة، وقد تتغير خصائصه الحسية مثل اللون والطعم نتيجة المعالجة الحرارية.

 ودعت د. سماح نوح الأسر إلى اختيار نوع الحليب حسب الاحتياج: الطازج لمن يرغب في الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية الطبيعية، وطويل الأجل للأمان الغذائي والاستخدام العملي عند الحاجة للتخزين أو السفر.


 

الحليب حليب طازج حليب

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد وقوف بلادها إلى جانب الصومال

وزيرة الخارجية الفلسطينية تعلن دعم بلادها لجمهورية الصومال

أرشيفية

الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صاروخ فلامنغو الأوكراني

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد