أسعار منتجات الألبان بأسواق محافظة الوادي الجديد

برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
تشهد منظومة بيع الألبان ومنتجاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم  حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر المعروض وتعدد منافذ البيع، الأمر الذي أسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اعتماد الأسر بشكل يومي على منتجات الألبان ضمن أنماطها الغذائية.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الألبان بمراكز المحافظة المختلفة، لوحظ ثبات أسعار اللبن والزبادي ومشتقاتهما، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 20 و30 جنيهًا وفقًا للنوع والعلامة التجارية.

كما استقر سعر كيلو الزبادي البلدي عند ما بين 20 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز ما بين 7 و12 جنيهًا حسب الحجم.

وفيما يخص مشتقات الألبان الأخرى، بلغ سعر كيلو اللبن الرايب ما بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشطة البلدي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 150 و220 جنيهًا، في المقابل، سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط إقبال محدود مقارنة بالمنتج المحلي.

أسعار الجبن
أما أسعار الجبن، فقد حافظت على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 75 و100 جنيه، وسجل الجبن القريش أسعارًا تتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليه من جانب المواطنين لاعتماده ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

كما تراوح سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما سجل الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، استقرت الأسعار أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، بينما سجل سعر كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الطلب عليه في ظل انتشار الوجبات السريعة داخل المنازل.

وأوضح عدد من تجار الألبان أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انتظام توريد الألبان الخام من المزارع، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على حركة السوق التي تشهد نشاطًا متوسطًا قابلًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان ومنافذ بيع الجبن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.

