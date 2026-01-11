كيف أدخل في زمرة أولي الألباب؟ .. علي جمعة يوضح

كيف أدخل في زمرة أولي الألباب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال الدكتور علي جمعة إن الجواب على ذلك ليس تعريفًا نظريًا بل تكليفٌ وسلوك.

كيف أدخل في زمرة أولي الألباب

وأوضح أن القضية المحورية الأولى هي: الذِّكر

طريق الله يبدأ بالذكر؛ لأن الله وصفهم فى كتابة العزيز أولًا بـ {يَذْكُرُونَ اللَّهَ}، حيث قال تعالى: “إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًۭا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١”

ونوه بأن الذكر له آثار:

"طمأنينة القلب، وغفران الذنوب، وتنوير القلب، وتيسير الغيوب… إلخ".

والذكر يكون على كل حال {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } لأن الإنسان لا يخرج غالبًا عن هذه الأحوال الثلاثة، فالمقصود: ذكر مستمر لا يتعطل مع حركة الحياة (لأنه عمل اللسان والقلب ولا يعطل الجوارح).

والقضية المحورية الثانية: الفِكر (التفكّر)

لا يكفي الذكر وحده؛ بل قرن الله به التفكر: {وَيَتَفَكَّرُونَ}، فطريق الله: ذكر + فكر.

- التفكر: حركة النفس في المعقولات؛ أي تشغيل العقل بانتقاله من مقدمات إلى نتائج، ومن محسوس إلى معقول، عبر التساؤل المنهجي: (كيف؟ لماذا؟ إلى ما يؤول؟ ما العلاقات؟ …) كل سؤال يفتح أسئلة، فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}؛ فطلب العلم ممتد “من المهد إلى اللحد”، و"مع المحبرة إلى المقبرة".

- أزمة الأمة ليست أزمة فكر فقط، بل أزمة ذكر وأزمة فكر:

غياب الذكر = غياب حضور الله في “منظومة الحياة”،

وغياب الفكر = تعطيل العقل عن الاشتغال.

ومع غيابهما تغيب المعونة والفتح.