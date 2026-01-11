إجلاء 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سورية واعتقال أكثر من 300 آخرين

أجلت السلطات السورية نحو أربعامئة مقاتل كردي من مدينة حلب إلى شمال شرق سورية، بينما اعتُقل أكثر من ثلاثمئة آخرين، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية، بعد أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.

وقال المصدر، لوكالة «فرانس برس» وطلب عدم كشف هويته: «360 مقاتلاً كرديا و59 جريحا غادروا حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية باتجاه شمال شرق البلاد»، وأضاف أن السلطات اعتقلت أكثر من ثلاثمائة كردي، بينهم «مقاتلون وعناصر من الأمن الداخلي الكردي».



انسحاب القوات الكردية بعد تفاهم لوقف إطلاق النار



في وقت سابق الأحد، أعلنت قوات سورية الديمقراطية «قسد» انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة مع القوات الحكومية.



وأوضحت «قسد» في بيان: «توصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار، وتأمين إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سورية».



وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر تنظيم «قسد» من حي الشيخ مقصود بحلب متجهة نحو شمال شرق سورية.



دعوات دولية لحماية المدنيين

وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حماية المدنيين» بعد مواجهات حلب الأخيرة، وسط مخاوف من استمرار التوتر وتصاعد الاشتباكات بين الطرفين.